MINI ALBUM: JETSTREAM PONY

Viaggia che è un piacere il nuovo Mini Album dei veterani Jetstream Pony che ancora una volta ci ricordano cosa voglia dire fare guitar-pop alla perfezione. Avete presente quando tutti i dettami del caso sono rispettati? Ritornelli appiccicosi, uso delle voci perfetto, distorsioni al punto giusto che si combinano alla perfezione con squisiti tratti indie-pop e post-punk. Che dite? E’ un classico? Ma certo, solo che ci si arriva allo status di “classico” solo se ne hai le qualità e qui i musicisti coinvolti dimostrano che l’alchimia e il songwriting superbo, in questo caso, hanno davvero toccato vette importanti.

Misplaced Words by Jetstream Pony

Per una “Seven Days” quasi solare e sbarazzina, nel suo incedere comunque ordinato, rigoroso e sonico ecco la scura e micidiale “Behind The Eyes”, quadratissima e dal mood post-punk con questo basso penetrante. Arpeggi deliziosi per “Strood McD F.C.” che ancora però sa sporcarsi a dovere, mentre esalta l’aggressività circolare e indie-rock di “Kaffee ohne Ende”.

Una formazione che ogni volta non da segni di calo di ispirazione. Adorabili.

