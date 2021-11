NEIL YOUNG ANNUNCIA LA PUBBLICAZIONE DI DEMO DEL 1987 CHE NON RICORDAVA DI AVER REGISTRATO

Neil Young annuncia “Summer Songs” raccolta di demo del 1987 che il cantautore canadese non ricordava di aver registrato.

La genesi di queste nuove canzoni viene raccontato da Young in un post sul blog Neil Young Archives.

I pezzi della collezione, etichettata con la data del giorno nel quale furono registrate, hanno tutte un simile suono del tutto unico.

Per darvi un’idea di luogo e tempo, il Farm Aid e i live alla Bridge School erano appena iniziati scrive l’artista.

e ancora:

Per quel poco che ricordo i brani sono stati tutti scritti in studio.

Le canzoni che in altra versione riappariranno in successivi dischi di Young (“Freedom” – 1989 e “Psychedelic Pill” – 2012) sono, a detta del suo autore, profondamente diverse da come appaiono nei dischi, alcune sono totalmente nuove e in forma inedita.

“Summer Songs” tracklist:

‘The Last of His Kind’

‘For the Love of Man’

‘American Dream’

‘Name of Love’

‘Someday’

‘One of These Days’

‘Hangin’ on a Limb’

‘Wrecking Ball’

Credit Foto: Tore Sætre, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons