CARIBOU IN PUGLIA AD AGOSTO

Caribou ritornerà in Italia la prossima estate per presentare il suo quinto LP, “Suddenly“, uscito a febbraio 2020 via Merge Records / City Slang.

Dan Snaith parteciperà alla diciottesima edizione del Locus Festival lunedì 15 agosto presso la Masseria Ferragnano di Locorotondo (BA).

I biglietti per il concerto del canadese, che costeranno 25 € + d.p., saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 3 dicembre su ‘Ticketone.it’ e ‘Dice.fm’.

Photo Credit: Thomas Neukum