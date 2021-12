I BAND OF HORSES CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “IN NEED OF REPAIR”

A quasi sei anni di distanza da “Why Are You OK” il prossimo 21 gennaio, via BMG, i Band Of Horses pubblicheranno il loro sesto LP, “Thing Are Great”.

Questa volta il frontman Ben Bridwell ha avuto un ruolo più importante nella produzione di quanto non avesse mai fatto in precedenza, producendo o co-producendo ogni canzone dell’album.

Ha chiamato alcuni storici collaboratori e amici tra cui Jason Lytle dei Grandaddy, Dave Fridmann e Dave Sardy, ma non sono stati solo loro ad aiutarlo a ottenere il suono che aveva in mente: per la prima volta ha lavorato con l’ingegnere Wolfgang “Wolfie” Zimmerman.

Dopo “Crutch”, condiviso nella scorse settimane, ora è la volta di “In Need Of Repair”, che potete ascoltare qui sotto.

“In “In Need of Repair” troviamo tutta la sincerità comunicativa tipica della scrittura del fondatore della band Ben Bridwell, che ci racconta di relazioni che finiscono, di dubbi che nascono da quei momenti e dell’onestà necessaria per ammettere che è essenziale correggere ciò che è intrinsecamente sbagliato”, spiega la press-release.

Vi ricordiamo inoltre che il gruppo statunitense arriverà in Italia a marzo per due concerti a supporto della nuova release: gli appuntamenti con loro sono previsti per lunedì 21 all’Estragon Club di Bologna e martedì 22 al Fabrique di Milano.

Photo Credit: Stevie e Sarah Gee