I BORIS FIRMANO PER LA SACRED BONES E ANNUNCIANO UN NUOVO ALBUM

A distanza di un anno e mezzo da “No“, uscito a luglio 2020, i Boris annunciano i dettagli del loro ventisettesimo album, “W” (pre-order), in uscita il prossimo 21 gennaio via Sacred Bones Records, con cui hanno appena firmato un contratto.

“W” si muove tra il noise e la new age, una mantra heavy new age raccontato dalla voce di Wata. Come al solito non mancano i trademark del sound targato Boris, con i riff epici e doom di Takeshi e il drumming chirurgico e minimale di Atsuo.

Il primo estratto si chiama “Drowning By Numbers” ed è accompagnato da un video diretto da Yutaro.

Dice la storica band noise giapponese: “Questo video è stato girato durante uno showcase privato con inviti limitati nell’aprile del 2021. È una performance collaborativa con un gruppo di danza contemporanea. La canzone è stata trasformata dalla sua performance originale e visualizzata; un grande cappello balla simbolicamente all’inizio del nuovo album”.

“W” Tracklist:

1. I Want To Go To The Side Where You Can Touch…

2. Icelina

3. Drowning By Numbers

4. Invitation

5. The Fallen

6. Beyond Good And Evil

7. Old Projector

8. You Will Know (Ohayo Version)

9. Jozan