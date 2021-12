WHITE LIES, GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “I DON’T WANT TO GO TO MARS”

WHITE LIES, GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “I DON’T WANT TO GO TO MARS”

Nuovo singolo per la band di Ealing dei White Lies. Si chiama “I Don’t Want To Go To Mars” ed è la nuova traccia del loro prossimo sesto album, “As I Try Not To Fall Apart”, che uscirà su [PIAS] venerdì 18 febbraio 2022.

A proposito del nuovo brano, accompagnato dal video ufficiale, Charles Cave ha dichiarato: “I Don’t Want To Go To Mars ha tutta la magniloquenza distorta dei migliori inni dei White Lies ben racchiusa in un racconto. La canzone segue un personaggio apparentemente portato via dalla Terra per vivere un’esistenza sterile e banale su un Marte appena colonizzato. Fondamentalmente la canzone mette in discussione la velocità con cui stiamo sviluppando il mondo (i) in cui abitiamo e quanto costa il nostro benessere”.