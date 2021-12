GUARDA IL VIDEO DELLA COLLABORAZIONE TRA JARVIS COCKER E GUCCI SOUNDSYSTEM: ECCO “LET’S STICK AROUND”

Jarvis Cocker ha unito le forze con Gucci Soundsystem, il progetto collaborativo tra Riton e Ben Rhymer, in una nuova traccia chiamata “Let’s Stick Around”.

Pubblicata il mese scorso in coincidenza con la conclusione di COP26, la canzone è stata descritta dal frontman dei Pulp come “il primo banger sostenibile del mondo“. Il gruppo ha ora condiviso il video ufficiale, che include filmati della recente conferenza di Glasgow e una classica performance di Cocker, che era in città con ilsuo progetto JARV IS… proprio in quei giorni.

Tra le interviste a vari dimostranti, troviamo l’eroe di Sheffield che si aggira in un mercato abbandonato mentre pronuncia i suoi testi sull’azione per il clima. “È una situazione difficile/ Come usciamo da questo casino?“.

“Quando abbiamo iniziato a fare il film, non potevo credere alla mia fortuna di avere Tim e Barry a bordo per filmare Jarv“, ha spiegato Rymer in una dichiarazione. “La performance è folle e ha un aspetto fantastico, ma la parte migliore della realizzazione del film è stato l’incontro con i manifestanti sul campo alla COP26. Tutti loro erano così eloquenti e totalmente in contrasto con il modo in cui sono stati ritratti in televisione“.

Ha continuato: “Sono solo persone normali che hanno paura come il resto di noi, la differenza è che hanno deciso di non lasciare che le cose li facciano stare male. Come dice la canzone. Quando abbiamo scoperto che Jarvis si sarebbe esibito a Glasgow durante la COP, abbiamo deciso di integrare questo con un video di una performance live di Jarvis“.

Parlando a The Guardian il mese scorso, Jarvis Cocker aveva detto che “sembrava appropriato pubblicare ‘Let’s Stick Around’ durante il COP26. Un sacco di dibattiti nel mondo moderno si trasformano in persone che si urlano addosso dagli angoli opposti di una stanza“, ha detto al giornale. “L’idea era che chiunque potesse ballare questa canzone ed essere d’accordo con essa. Questo è ciò che la musica fa così bene. Riunisce le persone“.