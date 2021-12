GUARDA 4 FILMATI LIVE (SU INSTAGRAM) DEI SMILE, IL PROGETTO DI THOM YORKE E JONNY GREENWOOD

All’inizio di quest’anno, Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead hanno formato una nuova band chiamata Smile insieme al batterista Tom Skinner e al produttore dei Radiohead Nigel Godrich. Hanno eseguito la loro prima performance in assoluto durante un livestream per Glastonbury a maggio. Quando a Godrich è stato chiesto del gruppo un paio di mesi fa, ha rivelato un album è pronto e ha fatto sapere che non sarà “un disco rock“.

Non ci sono ancora dettagli su quando arriverà, ma gli Smile intanto danno segni di vita. La band infatti ha mostrato via livestream su Instagram dei filmati di alcune loro prove: che ci sia un tour in ballo?