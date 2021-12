THE NATIONAL: ASCOLTA L’INEDITO “SOMEBODY DESPERATE” COMPOSTO PER IL FILM “CYRANO”

I National condividono in queste ore un nuovo brano, il primo dalla pubblicazione dell’ultimo disco in studio “I Am Easy To Find” (2019).

“Somebody Desperate” la possiamo ascoltare sui titoli di coda di “Cyrano” musical, adattamento della nota commedia teatrale Cyrano de Bergerac, diretto da Joe Wright e per il quale i fratelli Aaron e Bryce Dessner, Matt Berninger e sua moglie, Carin Besser, hanno composto musiche e testi.

Ascolta “Somebody Desperate”:

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons