TRACK: PINDAR

Esce “Ballata contro la paura”, il primo singolo con cui i Pindar anticipano il nuovo album, “Backgammon Vol.2 – Il lungo addio”, previsto per la prossima primavera, che completerà il percorso inaugurato con il debut album, “Backgammon Vol.1 – La vita e il vento”, apprezzato per la sua esplosiva miscela di cantautorato italiano, atmosfere kraut ed elettronica.

“Ballata contro la paura” è un brano notturno, delicato, venato di elegante pop e di melodie amare.

Il suo testo è un messaggio d’amore, una poesia dedicata alle anime affini che per caso o per destino si incontrano ancora oggi, in quest’epoca “fatta di paura”, come recita il testo del brano, e insieme alle quali la vita può ancora avere senso.

Il messaggio del duo non si risolve in un mero atteggiamento ottimistico sulle sfide che ci attendono, piuttosto nella capacità di far fronte alle difficoltà attraverso la condivisione di solitudini e paure. L’accettazione della paura diventa, dunque, unico presupposto per poterla stigmatizzare e superare attraverso la forza dell’unione delle anime e degli intenti.