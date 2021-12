ASCOLTA “GRASS JEANS”, IL NUOVO BRANO DI KIM GORDON

Kim Gordon è tornata con la nuova canzone “Grass Jeans”, annunciando che tutti i proventi realizzati a dicembre saranno donati al Fund Texas Choice.

“Grass Jeans” è la prima nuova uscita di Gordon da quando si è unita ad Aaron Dilloway per il nuovo album come Body/Dilloway/Head il mese scorso.

Gordon ha scritto su Instagram: “Spesso mi viene chiesto: “La musica può cambiare le cose per le persone in un panorama politico?” Diavolo certo che può… ma ci vuole un ascoltatore, un pubblico per fare qualcosa. Quindi per favore unitevi a me nell’aiutare a proteggere e mantenere accessibile il diritto di una donna di scegliere il suo destino acquistando questa canzone e sostenendo Fund Texas Choice e i loro sforzi collettivi per garantire l’accesso all’aborto per tutti. Grazie. Significa molto“.

Photo: https://www.youtube.com/channel/UCbw58tS8B9VoIk0dsadxE9Q, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons