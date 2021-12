NUOVO SINGOLO PER AURORA: ECCO “HEATHENS”, INSIEME AI DETTAGLI DI UNO SPETTACOLO VIRTUALE

Aurora ha condiviso un nuovo singolo chiamato “Heathens”

Parlando del suo nuovo singolo, Aurora ha detto: “Molto, molto tempo fa, Eva ha dato un morso ad una mela proibita appesa all’albero del male e del bene. Nel fare così, ha concesso agli esseri umani il libero arbitrio; penso solo che sia molto bello, e ho voluto onorare lei e le donne come lei, che poco a poco ci hanno concesso la libertà in questo mondo. Una libertà di vivere come ci piace, di esplorare e gustare. Penso che la vita debba essere vissuta in tutti i suoi colori“.

La musicista ha anche svelato i dettagli di un concerto virtuale chiamato “A Touch Of The Divine”.

L’evento vedrà la musicista eseguire musica da “The Gods We Can Touch”, il suo terzo album che uscirà il 21 gennaio 2022 via Decca. L’evento unico andrà in onda sulla piattaforma digitale Moment House e sarà trasmesso in tutto il mondo il 25 gennaio.

Parlando dell’evento, Aurora ha detto: “È raro per me presentare l’anima della mia musica come si vedrà in questa occasione. Sarà così puro. E così meraviglioso. Sono entusiasta di mostrare ai miei guerrieri l’universo che questo album ci sta portando. Un piccolo tocco del divino“.