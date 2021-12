TIM ARNOLD ANTICIPA IL SUO NUOVO ALBUM CON IL SINGOLO “GUIDES”

Il 23° album in studio di Tim Arnold è un lavoro di diversi anni di concezione che ha riunito una moltitudine di esperienze e influenze per un musicista che ha fatto un percorso diverso nel suo sviluppo artistico. Questo disco comprende un nuovo approccio al suo modo di suonare la chitarra, derivato dal suo amore per il compositore e chitarrista americano Michael Hedges. Il titolo dell’album, “Maybe Magic”, è ispirato da “Maybe Logic” dell’autore Robert Anton Wilson.

“Maybe Magic” riunisce canzoni scritte tra il 2019 e il 2021, quando Tim ha scoperto il Discordianesimo, un’idea che sia l’ordine che il disordine sono illusioni imposte all’universo dal sistema nervoso umano. Queste idee hanno messo radici alla fine del 2019 durante la collaborazione di Tim con il gruppo teatrale alternativo ‘The Mycelium’, una compagnia di produzione britannica guidata da donne che attraversa decenni di cultura alternativa e DIY.

Il primo assaggio da questo album, in uscita il 7 gennaio, è “Guides” che davvero mostra un lavoro chitarristico come mai abbiamo sentito in precedenza da Tim.

Maybe Magic by Tim Arnold

Ricordiamo che Tim Arnold deciso di pubblicare questo nuovo album mentre il suo progetto di album/film multimediale “Super Connected” è ancora in attesa di trovare una definitiva data d’uscita.