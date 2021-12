I Love Object sono una band russa e all’attivo hanno appena una manciata di singoli.

Il duo, composto da Danya Mu e Dasha Utchka, si è incontrato nella scena dei DJ di Mosca.

Il loro primo LP, “New Flesh”, uscirà nei prossimo giorni via Italians Do It Better.

Il loro nuovo singolo si chiama “Abyss” e lo potete ascoltare qui sotto: il loro è un synth-pop dai ritmi alti e dai toni cupi. Difficile rimanere fermi!

Listen & Follow

Love Object: Spotify