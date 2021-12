TRACK: SMILE

“Half Faith, Half Struggle” è il nuovo singolo dei Smile, nostri favoriti eroi torinesi. Cavalcata a testa bassa, urlando incazzatura e rabbia per un periodo che non sta regalando certezze, ma solo confusione e smarrimento. Ci troverete dentro gli Hüsker Dü e The Replacements, ma sopratutto ci troverete dentro i Smile, che sanno lavorare sull’equilibrio. La potenza e la rabbia non impediscono di lavorare anche sui particolari e il risultato è un brano che pur nel suo essere teso e carico, è capace anche di essere misurato, a modo suo, anzi, a modo “Smile“.

Per la prima volta, i Smile hanno lavorato con un produttore. “Half Faith, Half Struggle” è stato registrato, mixato e prodotto con il torinese Ari Stead, nato in Francia: “Volevamo uscire dalla nostra zona di comfort e lavorare con persone che condividono la nostra visione al di fuori della nostra ‘famiglia’: abbiamo incontrato Ari dopo il nostro concerto di debutto e ci troviamo molto bene insieme“.

