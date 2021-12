Le Hinds torneranno in Italia in primavera a presentare il loro terzo LP, “The Prettiest Curse“, uscito ad aprile 2020 via Lucky Number Music.

Saranno due gli appuntamenti con la band garage-pop spagnola, che suonerà in apertura ai 5 Seconds Of Summer: Carlotta Cosials e compagne saranno sabato 7 alla Kioene Arena di Padova e domenica 8 al Lorenzini District di Milano.

I biglietti per i concerti si possono trovare su ‘Ticketone.it’.

Photo Credit: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons