SI RIVEDONO GLI AZURE BLUE DI TOBIAS ISAKSSON: ECCO IL NUOVO SINGOLO “DEFINE YOUR DREAMS”

Il 26 novembre Azure Blue ha celebrato il 10° anniversario del suo album di debutto “Rule of Thirds” e lo ha fatto con la pubblicazione di un nuovo singolo e l’annuncio di un album. “Define Your Dreams” si muove sulle coordinate synth-pop care ai fan della band di Tobias Isaksson: un potente faro di luce necessario a dare speranza in tempi di oscurità.

In questi 10 anni la band ha pubblicato cinque album di pop etereo, con grande consenso di pubblico e critica. “New Order per sognatori” è sicuramente una delle definizioni che maggiormente spicca tra le varie lodi. Tobias Isaksson ha anche vinto anche un Swedish Independent Grammy per il miglior album pop. “Sarebbe perfetto finire qui. Dieci anni e cinque album sono un cerchio completo. Ma Azure Blue è diventato una parte di me. È lo specchio dove posso vedere la mia ombra“, dice lo stesso Tobias.

Il tema principale del prossimo, sesto, album sarà l’essere uniti in tempi di difficoltà. Tobias ha collaborato con il leggendario Ollie Olson che non ha sconvolto il suono di Azure Blue ma lo ha spinto a una forma più lussuosa. Come dicono le note stampa “più ricco, più chiaro e più potente che mai“.

Photo: Sanna Lindberg