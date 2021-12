TRACK: PURE SHORES Back On My Love

Il 26 novembre le artiste svedesi Marlene & Ji Nilsson, che collaborano come duo di autori e produttori sotto il nome di Pure Shores, pubblicano il loro nuovo singolo “Back On My Love”. La canzone è la prima uscita per entrambi le artiste quest’anno, dopo aver trascorso la maggior parte del 2021 in studio concentrato sulla scrittura e la produzione per altri artisti sotto il loro collettivo Pure Shores.

“Back On My Love”, scritta e prodotta unicamente da Marlene & Ji, è il primo assaggio di un nuovo EP dei Pure Shores che arriverà a inizio 2022. Sul brano le ragazze hanno detto: “‘Back On My Love’ è una canzone sul nostro amore per la musica e su quanto ne abbiamo bisogno nelle nostre vite. L’anno scorso siamo arrivate a un punto “ora o mai più” nel nostro rapporto con la musica, dove potevamo separarci o dedicare tutto ciò che avevamo per farlo funzionare, e abbiamo fatto la seconda scelta“.

Collaboratori musicali di lunga data, Marlene & Ji hanno formato Pure Shores nel 2019 come sbocco per rilasciare dischi dance-pop, così come per scrivere e produrre per altri artisti.

