VIDEO: GOD OF THE BASEMENT

VIDEO: GOD OF THE BASEMENT Remix Six Cigarettes [ Esclusiva IfB ]

Nell’esclusiva di oggi ritorniamo con piacere nel mondo dei God Of The Basement. “Bobby Is Dead” era piaciuto molto alla nostra redazione e ora è tempo di gustarci il nuovo video della formazione fiorentina.

God Of The Basement, ragione sociale spesso abbreviata nell’acronimo GOTB, è un progetto nato in uno scantinato dell’East End londinese dalle menti di Tommaso Tiranno (voce) ed Enrico Giannini (chitarra e sampling), successivamente formatosi nelle periferie toscane grazie all’arrivo di Rebecca Lena (basso e visual art) e Alessio Giusti (batteria).

Quella dei God Of The Basement è un’esplosione di suono e immagine, divenuta via via più compatta e consapevole, tra groove serrati e sample old school, melodie catchy e sinuosità soul, affondi heavy e deviazioni hip hop. Il tutto fuso assieme a un’estetica che mette in contrasto visioni surreali e cultura pop, calandosi in atmosfere urbane tanto attuali quanto retro-futuristiche.

“Remix Six Cigarettes”, caleidoscopico omaggio alla tradizione anni 90 di inserire all’interno di un album riadattamenti dei singoli contenuti nello stesso, vede il contributo vocale nu-R&B di X and Her, ovvero Dylan Alexander Lorimer, che asseconda un beat lo-fi hip hop à la The Roots e nel relativo video trasporta i due misteriosi personaggi in un altro universo.

Il video è diretto come sempre da Rebecca Lena, bassista della band.

Bobby è morto, lunga vita a Bobby!

Listen & Follow

God Of The Basement: Facebook