ASCOLTA L’INTERO CONCERTO DI MICROPHONES AL RECENTE FESTIVAL LE GUESS WHO? 2021

Le Guess Who?, festival olandese che si è tenuto lo scorso novembre ad Utrecht, ci regala l’intera perfomance di Phil Elverum che oltre a figurare come uno dei curatori di questa quattordicesima edizione si è esibito con uno dei suoi progetti più noti The Microphones.

Accompagnato dal chitarrista Jay Blackinton Elverum ha eseguito per intero l’ultimo disco dei Microphones “The Microphones In 2020”.

E’ la seconda volta che un live di Elverum a Le Guess Who? finisce per essere registrato: nel 2018 è stata pubblicata la registrazione del live di Mount Eerie, altro moniker del cantautore americano, del 2017.

Ascolta l’intero set, registrato e mixato da Marc Broer e Philip ten Brink, di Microphones:



Credit Foto: Ben Houdijk