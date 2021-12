FLEET FOXES, ANNUNCIATA L’USCITA DEL LIVE ALBUM “A VERY LONELY SOLSTICE”

La band statunitense folk rock dei Fleet Foxes ha annunciato oggi l’album live “A Very Lonely Solstice”, in uscita il prossimo venerdì 10 dicembre via Anti e sarà possibile preordinare l’album in CD e vinile colorato in edizione limitata su Fleet Foxes store con consegna prevista per la primavera 2022.

“Robin Pecknold illumina il tetro e gelido inverno con l’album A Very Lonely Solstice, tredici brani dal repertorio dei Fleet Foxes registrati nel dicembre 2020 presso la St. Ann & the Holy Trinity Church di Brooklyn a New York. Il video della registrazione sarà disponibile su YouTube venerdì 10 dicembre come evento in anteprima alle 21:00, ora italiana (15:00 a New York), seguito da un Q&A con Robin Pecknold condotto da Elia Einhorn (Sonos Radio, Pitchfork Radio, Talkhouse, Vans Channel 66 DJ) e riservata agli abbonati YouTube Premium”.

Guarda il trailer qui di seguito.

“Gran parte di A Very Lonely Solstice” – si legge nella nota stampa – “mostra un focus solista su Pecknold che offre arrangiamenti acustici delle canzoni preferite dai fan che abbracciano il catalogo dei Fleet Foxes. Le selezioni riguardano tutti e quattro gli album in studio della band, compreso il loro album di debutto omonimo del 2008 (“Tiger Mountain Peasant Song”) a Helplessness Blues (“Blue Spotted Tail”) del 2011 e Crack-Up del 2017 (“If You Need To, Keep Time On Me”), fino alla loro ultima uscita nominata ai GRAMMY, Shore. Resistance Revival Chorus si unisce a Pecknold nelle tracce di Shore “Wading In Waist-High Water” e “Can I Believe You”. Presenti anche: una cover di “In The Morning” di Nina Simone e un riarrangiamento del tradizionale “Silver Dagger”.

“A Very Lonely Solstice” tracklisting:

1. Wading In Waist-High Water

2. Sunblind

3. In The Morning

4. Tiger Mountain Peasant Song

5. Maestranza

6. Helplessness Blues

7. Silver Dagger

8. Featherweight

9. A Long Way Past The Past

10. Blue Spotted Tail

11. If You Need To, Keep Time on Me

12. I’m Not My Season

13. Can I Believe You