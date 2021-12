TAME IMPALA LIVE A MILANO NEL 2022

A sei anni dal loro ultimo e indimenticabile live a Milano, i Tame Impala di Kevin Parker, la band australiana che ha rivoluzionato il rock con la sua psichedelia liquida, annunciano il loro ritorno in Italia per un’unica data con il loro quarto album, “The Slow Rush”, pubblicato il 14 febbraio 2020 su Island Records Australia via Caroline International.

L’album, vincitore di cinque ARIA Music Awards e due nomination ai Grammy Awards 2021 per le categorie “Miglior album di musica alternativa” e “Miglior canzone rock”, sarà pubblicato in versione Deluxe Box Set, con vari REMIX e B-SIDE, il 18 febbraio 2022 su Interscope.

“The Slow Rush” ha collezionato più di un miliardo di stream e sono in continuo aumento e contiene i singoli “It Might Be Time” “Borderline”, “Patience” e “Breathe Deeper”.

Ecco i dettagli della data live:

Mercoledì 7 settembre 2022 @ Milano, Ippodrmo Snai San Siro

Piazzale dello Sport, 16, 20151 MI

Biglietti:

Posto Unico: 51,20 € + d.p.

Golden Pit: 61.20 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 12.00 di venerdì 10 dicembre

I Tame Impala devolveranno 1,00 € a biglietto all’associazione benefica Reverb (Green Initiatives Charity).