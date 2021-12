COURTNEY BARNETT PRESENTA “IF I DON’T HEAR FROM YOU TONIGHT” AL JIMMY KIMMEL LIVE

COURTNEY BARNETT PRESENTA “IF I DON’T HEAR FROM YOU TONIGHT” AL JIMMY KIMMEL LIVE

Courtney Barnett ha fatto il suo ritorno in TV questa settimana, eseguendo il suo ultimo singolo, “If I Don’t Hear From You Tonight”, al Jimmy Kimmel Live.

L’indie-rocker australiana è apparsa con il bassista Bones Sloane e la batterista Stella Mozgawa interpretando “Things Take Time, Take Time”, singolo finale di “Things Take Time, Take Time“.