Frank Turner tornerà in Italia in primavera per presentare il suo nono album, “FTHC”, in uscita il prossimo 11 febbraio via Xtra Mile Recordings.

Il musicista inglese, ma nativo del Bahrain suonerà venerdì 6 maggio ai Magazzini Generali di Milano in quella che sarà la sua unica data in Italia.

I biglietti, che costano 29 €, saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 10 dicembre su ‘Dice.fm‘.

Photo Credit: Roberta, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons