GIRLPOOL: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “FAULTLINE”

Dopo aver pubblicato, via Anti- Records, il loro terzo album, “What Chaos Is Imaginary“, nel febbraio 2019, i Girlpool sono tornati con nuovo materiale inedito.

Il duo californiano composto da Avery Tucker e Harmony Tividad, infatti, ha appena rilasciato un nuovo singolo, “Faultline” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dagli stessi Girlpool insieme a Julian Klincewicz.

Dice Harmony del nuovo pezzo: “La “Faultline” rappresenta tutto ciò che fai come un mezzo di fuga che ti spinge ancora di più verso ciò da cui stai scappando.”

Photo Credit: Gina Canavan