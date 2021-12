GUARDA IL VIDEO DI “HOLD ON TIGHT”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI A PLACE TO BURY STRANGERS

GUARDA IL VIDEO DI “HOLD ON TIGHT”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI A PLACE TO BURY STRANGERS

Dopo quasi quattro anni dall’uscita di “Pinned”, il prossimo 4 febbraio gli A Place To Bury Strangers pubblicheranno il loro sesto LP, “See Through You”, che uscirà per la Dedstrange, la label di loro proprietà.

“”See Through You” è un viaggio esplosivo che esplora i limiti della follia mentale dell’ascoltatore, offrendo contemporaneamente il gruppo di canzoni più accattivanti della discografia della band. È un cenno del capo all’ethos della scuola d’arte delle origini della band, mentre forgia una nuova e chiara direzione in avanti”, ci spiega la press-release.

Ora la band noise-rock di NYC capitanata da Oliver Ackermann condivide un nuovo singolo, “Hold On Tight” che è accompagnato da un video diretto da Meriel O’ Connell.

“Quando le cose vanno bene, mi tengo stretto. A volte dimentico di godermi dove sono e le persone che mi circondano. È fondamentale essere grati e godersi l’esistenza e divertirsi. Stai passando una brutta serata? Rifletti e mettiti in moto”, dice il frontman del nuovo brano.

Vi ricordiamo inoltre che gli A Place To Bury Strangers arriveranno in Italia nel mese di marzo per tre date a supporto della loro nuova release: gli appuntamenti con loro sono previsti per venerdì 25 al Freakout Club di Bologna, per sabato 26 alla Largo Venue di Roma e per domenica 27 al Legend Club di Milano.