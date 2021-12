I BEACH HOUSE SVELANO LA SECONDA PARTE DEL LORO DOPPIO ALBUM “A PUNTATE”: ECCO “ONCE TWICE MELODY: CHAPTER 2”

Il mese scorso i Beach House avevano svelato i primi nuovi brani da quattro anni a questa parte, e ora, sono tornati con nuovo materiale. Il duo dream pop ha appena pubblicato “Once Twice Melody: Chapter 2”, la seconda parte del loro prossimo doppio album, “Once Twice Melody”.

Victoria Legrand e Alex Scally avevano annunciato “Once Twice Melody” condividendone le prime quattro canzoni. “Once Twice Melody: Chapter 2” offre uno sguardo ai successivi quattro brani. Ricordiamo che il 19 gennaio, uscirà “Once Twice Melody: Chapter 3” e il 18 febbraio sarà il giorno dell’uscita dell’album completo.