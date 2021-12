Novo Amor torna in Italia nella prossima primavera a presentare il suo terzo LP, “Cannot Be, Whatsover”, uscito a novembre 2020 via AllPoints.

Una sola data nel nostro paese per il folk-singer gallese prevista per mercoledì 27 aprile alla Santeria Toscana 31 di Milano.

I biglietti, che costano 15 € + d.p., sono già disponibili su ‘Ticketmaster.it’ e ‘Ticketone.it’.