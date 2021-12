SQUIRREL FLOWER ANNUNCIA UN NUOVO EP E CONDIVIDE DUE BRANI

Dopo aver pubblicato lo scorso giugno il suo secondo album, “Planet(i)“, Squirrel Flower è già pronta a ritornare con altro materiale inedito.

La musicista di Boston pubblicherà infatti un nuovo EP, “Planet” (pre-order), il prossimo 28 gennaio via Full Time Hobby (via Polyvinyl negli Stati Uniti): il nuovo lavoro, che contiene sette pezzi, è stato prodotto dalla stessa Ella Williams, titolare del progetto.

“Ho sempre pensato che i pezzi, il processo e i segreti dietro un disco finito siano le parti più importanti”, spiega Ella. “Questo EP è una compilation di demo auto-registrati di canzoni che non sono state inserite nel disco, due canzoni che facevano parte della sessione in studio di “Planet(i)” ma che sono rimaste fuori e una cover di Björk. La maggior parte di queste canzoni mostrano la mia produzione e la mia esatta visione, la mia prima volta dopo molto tempo a pubblicare musica che ho prodotto da sola. Pubblicare questo EP è un esercizio di fiducia in me stessa e di sperimentazione.”

Squirrel Flower ha inoltre condiviso i due primi estratti, “Ruby At Dawn” e una cover di “Unravel” di Bjork.

“Planet” EP Tracklist:

1. open wound

2. your love is a disaster

3. unravel

4. long day’s done

5. sitting in traffic

6. ruby at dawn

7. live wire