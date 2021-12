Nuovo proiettile sonoro dai favolosi Pale Blue Eyes, questa volta davvero secchi e taglienti.

TV Flicker by Pale Blue Eyes

“TV Flicker” ha questo ritmo incalzante, spartano e fisso che non ci molla un attimo, mentre la chitarra disegna trame new wave e quadrate. L’orologio musicale torna decisamente indietro, ma il brano è assolutamente ipnotico e non riusciamo a fare a meno di mandarlo in loop.

