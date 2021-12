I FONDAMENTALISTI CATTOLICI IMPEDISCONO AD ANNA VON HAUSSWOLFF DI ESIBIRSI IN FRANCIA

Anna Von Hausswolff è attualmente impegnata nel suo tour europeo che si svolge quasi esclusivamente all’interno di chiese.

Lo scorso 7 dicembre però la data prevista a Nantes è stata cancellata a causa dell’intervento di alcuni fondamentalisti cattolici francesi che additando la compositrice svedese e la sua musica come satanista hanno impedito l’ingresso a Notre-Dame du Bon-Port alla Von Hausswolff, il suo staff e a circa 400 persone.

In un video apparso su twitter si vede il gruppo di contestatori intonare “Saint Mary, mother of God, pray for us poor sinners” di fronte alla chiesa:

Des manifestants catholiques ont empêché le concert d’Anna von Hausswolff, spécialiste de l'orgue, à l'église Notre-Dame de Bon Port, organisé par le Lieu unique à #nantes ce mardi soir pic.twitter.com/ySl2kN8R7l — Ouest-France 44 (@OuestFrance44) December 7, 2021

In merito alla data cancellata l’assessore alla cultura di Nantes Aymeric Seassau ha tweettato:

Un manipolo di radicali intolleranti ha provocato la cancellazione di un concerto a ND du Bon-Port programmato in accordo con il vescovado. Nulla autorizzava l’espressione di tale censura. Non è questa la nostra concezione di un progetto sociale basato sul dialogo e sull’apertura culturale.

In conseguenza dei fatti di Nantes, e quindi per motivi di sicurezza, anche la data di Parigi, prevista stasera presso la chiesa Saint-Eustache, è stata cancellata.

Anna Von Hausswolff , come promesso dai suoi account social, è alla ricerca di una nuova venue per recuperare la data parigina prevista oggi.