GLI IDLES METTONO MANO A “PAY YOUR WAY IN PAIN” DI ST VINCENT

GLI IDLES METTONO MANO A “PAY YOUR WAY IN PAIN” DI ST VINCENT

Gli IDLES ci portano in pista, condividendo un nuovo remix decisamente ballabile del singolo di St Vincent “Pay Your Way In Pain”.



Il brano appare sull’album di Annie Clark del 2021 “Daddy’s Home“, mentre gli IDLES hanno pubblicato il loro quarto album “Crawler” giusto il mese scorso.

“Quello che mi piace davvero dell’album ‘Daddy’s Home’ è come usi questa energia in un modo davvero violento“, ha spiegato Mark Bowen, chitarrista e produttore degli IDLES. “Questo abbracciare il nostalgico, anche il kitsch, ma usarlo per fare musica progressiva e futuristica“.

Ha aggiunto: “Mi ha ricordato molto l’energia della prima house e techno ma avvolta in questa estetica dei primi anni ’70. Volevo aumentare il campo e la violenza nel remix ma mantenere i sentimenti e la sensibilità della traccia originale“.