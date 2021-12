GLI SHAME CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO FESTIVO “BALDUR’S GATE”

Dopo aver pubblicato, via Dead Oceans, il loro secondo album, “Drunk Tank Pink“, lo scorso gennaio, gli Shame tornano a farsi sentire con un nuovo brano.

Il loro nuovo singolo della band post-punk inglese, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Baldur’s Gate”, ed è una canzone a tema festivo, scritta dagli stessi Shame.

Il frontman Charlie Sheen dice del pezzo: “È un altro classico di Natale. Parla di un periodo in cui facevo regolarmente trekking per le strade di Edimburgo per vedere una ex-partner. Questi sono alcuni dei pensieri che avevo quando lasciavo la stazione di Waverley, sulla via del ritorno a Londra nelle notti d’inverno”.

