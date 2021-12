TAME IMPALA, IL NUOVO ASSAGGIO DA “THE SLOW RUSH DELUXE BOX SET” è “NO CHOICE”

Prossimi alla pubblicazione di “The Slow Rush Deluxe Box Set” (atteso il 18 febbraio) i Tame Impala di Kevin Parker presentano il nuovo singolo “No Choice” insieme all’annuncio delle date del tour nordamericano ed europeo che, nel 2022, che li porterà in Italia per un’unica data mercoledì 7 settembre 2022 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, per maggiori info www.comcerto.it.

“The Slow Rush Deluxe Box Set”, disponibile, come dicevamo, dal 18 febbraio 2022 su Interscope/Virgin Music Label and Artist Services, che comprende b-side e remix dell’album nominato ai ‘GRAMMY 2020’. La versione fisica vedrà due LP rossi trasparenti con copertine diverse ed un libretto di 40 pagine oltre al calendario The Slow Rush 2050.

Photo by Dana Trippe