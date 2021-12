THE WEEKENDER: ASCOLTA GLI ALBUM DI NEIL YOUNG & CRAZY HORSE, AARON & BRYCE DESSNER, JEFF TWEEDY (E MOLTI ALTRI…) USCITI OGGI

Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto

NEIL YOUNG & CRAZY HORSE – “Barn”

[Reprise]

A 3 anni di distanza dall’ultimo “Colorado” Neil Young torna a cavalcare il suo ‘cavallo pazzo’.

I dieci nuovi brani, registrati in notti di estate di luna piena in un fienile restaurato del XIX secolo sulle Montagne Rocciose, incarnano la classica collaborazione dei NYCH: splendide canzoni d’amore dell’album, ballate riflessive e impennate rock più potenti.

Il disco arriva accompagnato da un film diretto da Daryl Hannah e che immortala la band dal vivo in studio.

AEON STATION – “Observatory”

[SubPop]

Stanco di aspettare Charles Bissell, a quanto pare poco convinto di riportare in vita i Wrens con nuovo materiale, Kevin Whelan chiama a raccolta in studio i membri restanti della storica band indie del New Jersey, suo fratello Greg e il batterista Jerry McDonald, e pubblica il suo debutto solista.

Whelan sottolinea la natura del tutto personale del suo nuovo progetto:

L’ho scritto in un lungo periodo della mia vita. La musica che ho fatto in passato era venata di aspettative o supposizioni, ma questa volta è solo per me…

AARON & BRYCE DESSNER – “Cyrano”

[Universal]

“Cyrano”, versione musical della celebre commedia scritta da Edmond Rostand, dopo i teatri approda nei cinema.

A curare le musiche, come già accaduto per le rappresentazioni a Brodaway, i gemelli Dessner affiancati in questa occasione da Matt Berninger e sua moglie Carin Besser autori delle liriche.

Alleviare l’astinenza da The National con questa colonna sonora sembra la cosa più giusta da fare in questo uggioso inverno inoltrato.

SAN FERMIN – “In This House”,

[Better Company]

Dopo l’uscita del loro doppio quarto LP, “The Cormorant”, tra novembre 2019 e marzo 2020, i San Fermin ritornano con un disco collaborativo.

Il cantautore e compositore di Brooklyn Ellis Ludwig-Leone questa volta chiama a raccolta, rigorosamente da remoto, amici e colleghi (Wye Oak, Wild Pink, Thao Nguyen dei recentemente disciolti Thao & the Get Down Stay Down) per un lavoro ‘comunitario’ pensato come antidoto a questi tempi scanditi da isolamento e lockdown.

ALICE KEYS – “Keys”

[RCA]

Doppio nuovo album per la pianista pop più celebre e apprezzata dei nostri tempi.

“Keys” ha due facce: “Originals”, classico lavoro che esprime la quintessenza del talento della Keys e “Unlocked” rivisitazione, con il supporto del produttore vincitore ai Grammy Mike Will, in chiave più sperimentale dei nuovi brani ascoltati nel disco 1.

JEFF TWEEDY – “Live Is the King”

[dBpm]

“Love Is the King”, disco solista di Jeff Tweedy uscito l’anno scorso, torna oggi disponibile in versione espansa.

Chicca di questa ristampa il bonus album “Live Is the King” nel quale il leader dei Wilco ripropone le 11 tracce dell’album registrate dal vivo in diverse location di Chicago, compreso il Loft, e accompagnato da una full band.

Ci scappa anche una cover di Neil Young.

DEATHRETRO – “Deathretro”

[Cosmic Glue]

Da Manchester, bollino di qualità che raramente sbaglia, nuovo debut album di una band con sonorità perfettamente in bilico tra accellerate post-punk e ritmi elettronici che strizzano l’occhio al dancefloor.

Altamente consigliato a fans di Death From Above 1979, The Rapture e Fontaines DC… su queste pagine ne avevamo parlato in tempi non sospetti.

JLIN – “Embryo” EP

[Planet Mu]

La produttrice dell’Indiana ci assicura di essere a lavoro sul successore dell’ottimo “Black Origami” uscito nel 2017.

Per ingannare l’attesa ci concede un EP che ancora una volta esce sotto la supervisione attenta della Planet Mu autentica istituzione in ambito elettronica.

THE LONG BLONDES – “Someone To Drive You Home (Anniversary Edition)”

[Rough Trade]

In occasione del quindicesimo anniversario della sua uscita, The Long Blondes ripubblicano il loro primo LP, “Someone To Drive You Home”.

La nuova release contiene i pezzi del disco in versione rimasterizzata e undici brani realizzati finora solo come b-side dei singoli.

GORILLAZ – “Gorillaz (20th Anniversary Super Deluxe Vinyl Boxset)”

[Parlophone]

Il cofanetto “Gorillaz (20th Anniversary Super Deluxe Vinyl Boxset)” riunisce l’album originale, la raccolta di b-side “G-Sides” e l’album di remix dub e reggae “Laika Come Home”, mai stato pubblicato su vinile prima.

A completare la raccolta c’è una registrazione dal vivo del loro concerto del 2001 dal Kentish Town Forum di Londra nonché un dossier DMC di 27 pagine di “documenti trapelati, promemoria, fax e alcuni dei primi disegni di Jamie Hewlett, presumibilmente persi in un incendio”.