GET WELL SOON TORNA CON IL SESTO ALBUM A MARZO E CONDIVIDE IL SINGOLO “MANTRA”

A distanza di quasi quattro anni da “The Horror”, Get Well Soon ritorna con il suo sesto LP, “Amen” (pre-order), in arrivo il prossimo 25 marzo via Virgin Music.

L’uscita del nuovo album di Konstantin Gropper segna l’inizio di un nuovo capitolo: se “The Horror” del 2018 mostrava un momento particolarmente oscuro e tossico dell’autore tedesco, l’imminente “Amen”, invece, vede il 39enne tornare ottimista e fiducioso malgrado l’attuale situazione mondiale.

“È successo durante il lockdown: Controllavo costantemente i feed delle notizie e lavoravo da solo per la maggior parte del tempo, quando improvvisamente ho realizzato… che sono un ottimista! È stata una scoperta strana, quasi orribile per uno come me, che è sempre stato attratto dai pessimisti e dagli scettici, da Thomas Bernhard a Kurt Cobain. Beh, alla fine ho dovuto cedere e ammettere a me stesso che avevo semplicemente bisogno di credere in una sorta di ‘happy end’ per tutto questo”, ammette Gropper. Anche se non è affatto cupo, è ovviamente consapevole degli effetti devastanti degli ultimi due anni sulla società. “È solo che non voglio più sentire i tipici piagnistei e lamentele – è super fastidioso. Le persone si lamentano costantemente della situazione, di come stanno affrontando le avversità, e non vedono che sono ancora alcune delle persone più privilegiate del pianeta!”

Il primo estratto si chiama “Mantra”: accompagnato da un video diretto da Michael Rizzi, il brano è “dedicato interamente all’io più debole”.