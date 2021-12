I SUPERCHUNK ANNUNCIANO IL LORO 12° LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “ENDLESS SUMMER”

A distanza di quattro anni da “What A Time To Be Alive“, i Superchunk stanno per ritornare con il loro dodicesimo LP, “Wild Loneliness” (pre-order), in uscita il prossimo 25 febbraio via Merge Records.

Preparato in North Carolina durante il lockdown, il nuovo album vede numerosi ospiti importanti quali Sharon Van Etten, Mike Mills dei R.E.M., Andy Stack dei Wye Oak, Tracyanne Campbell dei Camera Obscura, Owen Pallett, Kelly Pratt e Franklin Bruno.

Il primo singolo, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Endless Summer” e vede la partecipazione di Normand Blake e Raymond McGinley dei Teenage Fanclub alle armonie.

Il frontman e chitarrista Mac McCaughan dice del loro nuovo pezzo: “”Endless Summer” è stata scritta il giorno di Capodanno 2020, in cui è stato un caldo fuori stagione qui in North Carolina. Naturalmente, quando l’abbiamo registrata, “Endless Summer” aveva altri significati… La copertina del 7″ contiene le belle foto di Roe Ethridge di ombrelloni rotti che catturano perfettamente l’atmosfera della canzone”.

“Wild Loneliness” Tracklist:

1. City Of The Dead

2. Endless Summer

3. On The Floor

4. Highly Suspect

5. Set It Aside

6. This Night

7. Wild Loneliness

8. Refracting

9. Connection

10. If You’re Not Dark