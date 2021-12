“PAINT THE RED ROSE BLUE” è IL NUOVO SINGOLO DI ELVIS COSTELLO

Il prossimo 14 gennaio, via EMI / Capitol Records, Elvis Costello pubblicherà il suo trentaduesimo LP, “The Boy Named If”, che arriva a distanza di poco più di un anno dal precedente, “Hey Clockface”.

Lo storico musicista londinese dice del suo nuovo lavoro: “…ci porta dagli ultimi giorni di un’infanzia sconcertata a quel momento mortificante in cui ti viene detto di smettere di comportarti come un bambino, cosa che per la maggior parte degli uomini (e forse anche per alcune ragazze) può essere in qualsiasi momento nei prossimi 50 anni.”

Dopo “Magnificent Hurt”, condiviso a ottobre, ora Costello rilascia un nuovo singolo, “Paint The Red Rose Blue”, che potete ascoltare qui sotto.

L’inglese spiega che il suo nuovo singolo è “il resoconto di qualcuno che ha corteggiato a lungo l’oscurità teatrale, solo perché la sua violenza e crudeltà diventassero fin troppo reali. Sulla sua scia, una coppia in difficoltà impara ad amare di nuovo, dipingendo un blu malinconico sul rosso del romanticismo”.

