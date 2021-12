SI CHIAMA “KITES FROM THE NOODLES KINGDOM” IL NUOVO SINGOLO DEI CLEVER SQUARE

SI CHIAMA “KITES FROM THE NOODLES KINGDOM” IL NUOVO SINGOLO DEI CLEVER SQUARE

I Clever Square riprendono a sognare in grande stile con il nuovo singolo “Kites From The Noodles Kingdom”, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Bronson Recordings, estratto dal nuovo e quarto album previsto in uscita per la prossima primavera.

Indie rock genuino ed elegante songwriting melodico, così come aquiloni e spaghetti orientali, volteggiano in metafisiche logge nere, anche grazie alle cinematiche nuance jazzy garantite da Jacopo Finelli dei Leatherette, ospite al sassofono.

Dopo il precedente singolo “Little Flaws“, risalente all’autunno del 2020, “Kites From The Noodles Kingdom” continua dunque lungo un percorso del tutto inedito per la band ravennate di stanza a Bologna, guidata da Giacomo D’Attorre (voce e chitarra) e completata da Francesco Lima (chitarra), Andrea Ferriani (basso) e Andrea Napolitano (batteria).

D’Attorre racconta: “Quando io e Francesco abbiamo iniziato a lavorare all’arrangiamento di questa canzone, avevamo in mente sia il sound degli Sparklehorse sia le atmosfere di Twin Peaks. Volevamo che la canzone possedesse un tocco nebbioso e notturno ma al tempo stesso anche delle vibrazioni dreamy e sensuali, che sono ben restituite dal sax di Jacopo Finelli dei Leatherette. É una canzone sulla fugacità dell’amore, sul mettere fine alle cose e sul perdono: va tutto bene, e ciò che non va bene si aggiusterà in un’altra vita o dimensione“.

“Kites From The Noodles Kingdom” è stato registrato e mixato al Cabinessence Studio da Marco Giudici (Any Other), già al lavoro con la formazione romagnola per l’omonimo album del 2019, il terzo album ufficiale senza contare i primi due lavori autoprodotti e i sei EP che ne arricchiscono la discografia.

Foto di Marcella Magalotti