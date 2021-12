THE CRIBS: ASCOLTA DUE NUOVI BRANI

Quarto e ultimo 7″ della serie “Singles Club” per i Cribs.

I fratelli Jarman hanno rilasciato gli ultimi due nuovi pezzi che sono sul vinile in uscita via Sonic Blew / PIAS.

I due brani sono “Things Could Be Better” e la sua b-side “Yellow Venus” e li potete ascoltare qui sotto.

La band inglese dice di “Things Could Be Better”: “Questa canzone è un vero sforzo di tutta la band – ha richiesto tutti e tre i fratelli per realizzarla. Ho iniziato a lavorare sul brano nel 2011, mentre stavamo scrivendo “In The Belly Of The Brazen Bull”. Doveva essere un regalo di anniversario per mia moglie (che all’epoca era in tour). Sfortunatamente, in quel periodo un nostro amico fu coinvolto in un incidente e finì in terapia intensiva e così accantonai la canzone a tempo indeterminato a causa dei tristi ricordi che erano legati a essa.

Più tardi, l’ultimo giorno delle sessioni di “Night Network” a Los Angeles, Ross ha insistito per riportare la canzone e provare a registrarla all’ultimo minuto prima di lasciare lo studio. Ero piuttosto riluttante, ma alla fine mi ha convinto. Poi, Ryan è intervenuto e si è preso la responsabilità di scrivere il testo e cantare la canzone – e l’ha trasformata in qualcosa di molto meglio di quanto avrei mai potuto immaginare.

Quindi, nonostante abbia passato più di un decennio a prendere polvere, sono davvero orgoglioso di come questa canzone sia nata. È davvero speciale”