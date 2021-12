TRACK: HANNAH JADAGU All My Time Is Wasted

Dopo aver pubblicato ad aprile, via Sub Pop Records, l’ottimo EP d’esordio, “What Is Going On“, Hannah Jadagu torna a farsi sentire con materiale inedito.

La giovanissima musicista texana di stanza a NYC ha infatti rilasciato “All My Time Is Wasted”, che vede la co-produzione di Huck e l’aggiunta di Frankie Cosmos ai backing vocals.

Introdotta dal suono di una chitarra che sembra pronta a esplodere, la traccia invece gode della tranquillità dei vocals di Hannah prima di trasformarsi in qualcosa di più rumoroso e divertente nel ritornello: un brano bedroom-pop di valore e dalle ottime melodie!

Listen & Follow

Hannah Jadagu: Bandcamp | Soundcloud