EP: MASSAGE

I Massage non ci fanno mancare un necessario compendio al loro magnifico album “Still Life” che già tanto ci aveva emozionato e scaldato i cuori. Dal cilindro i Los Angeles tirano fuori questo nuovo EP, “Lane Lines”, che dimostra quanto la formazione sia ispiratissima.

Lane Lines by Massage

Il jangle pop dei Massage guarda con devozione, amore e rispetto ai Byrds e con questa velata punta di popedelia che avvolge una canzone come “I’m Going in a Field” fanno davvero centro, pelle d’oca dal primo all’ultimo secondo. C’è gentilezza e la solita capacità di arrivare dritti al punto melodico: a tutt’oggi un gruppo praticamente perfetto.

Listen & Follow

Massage: Instagram