GIRL IN RED A MILANO IN ESTATE

Girl In Red arriverà finalmente in Italia la prossima estate.

La giovanissima musicista indie-pop di Hort, il cui vero nome è Marie Ulven Ringheim, suonerà martedì 5 luglio al Circolo Magnolia di Segrate (MI) in quella che sarà la sua unica data nel nostro paese a supporto del suo primo full-length “If I Could Make It Go Quiet“, uscito lo scorso aprile via AWAL.

I biglietti per il concerto della norvegese, che costano 34,50 €, saranno disponibili a partire dalle ore 11 di lunedì 13 dicembre su ‘Dice.fm‘.

Photo Credit: Jonathan Kise