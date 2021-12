I BLACK DOLDRUMS ANNUNCIANO IL LORO ATTESO ESORDIO: IL PRIMO SINGOLO è L’OSCURA “SAD PARADISE”

E finalmente ci siamo!

I londinesi Black Doldrums si apprestano a pubblicare il loro album di debutto, “Dead Awake“, atteso l’11 marzo 2022 via Fuzz Club Records. Sophie Landers (batteria/voce) e Kevin Gibbard (chitarra/voce), aiutati ora da Matt Holt al basso, sono pronti a coinvolgerci con il loro oscuro shoegazing psych che fonde un primitivo post-punk gotico con uno spirito rock’n’roll vestito di pelle. Prodotto da Jared Artaud (The Vacant Lots, Alan Vega), l’LP “Dead Awake” arriva dopo un paio di EP andati sold-out (il più recente “She Divine” è del del 2019), tour in tutto il Regno Unito, Europa e Stati Uniti e sopratutto grandi lodi da parte della critica musicale.

Kevin e Sophie si erano già messi al lavoro sul loro tanto atteso album di debutto nel 2020. I loro piani originali erano di andare a New York per registrare l’album con Jared Artaud dei compagni di etichetta The Vacant Lots, ma la pandemia e i conseguenti lockdown hanno inevitabilmente messo fine a questo progetto. I due così hanno registrato l’album a Londra, con Artaud che ha prodotto e mixato l’album in remoto da Brooklyn. “È stata una collaborazione interessante perché la distanza avrebbe potuto essere un ostacolo“, ricorda Sophie, “ma in realtà ha aiutato la creatività perché eravamo più inclini a rimanere in contatto e a fare telefonate davvero decenti discutendo a lungo le canzoni nei minimi dettagli. Ci sono piaciute molto quelle conversazioni con Jared sulla musica e su tutte le nostre influenze. Penso che si possa sentire nel disco che si tratta di una collaborazione completa“.

“Sad Paradise” è il primo, coinvolgente, assaggio:

Dead Awake by Black Doldrums

“L’idea era di essere assolutamente brutali con le nostre canzoni e di ridurle a solo ciò che sentivamo necessario. Fino a questo punto avevamo sperimentato ed eravamo soddisfatti di ciò che avevamo creato, ma non sentivamo più il bisogno di nasconderci dietro troppo riverbero e una quantità eccessiva di chitarre. Siamo sempre noi, certo, ma il disco ha tutti gli elementi necessari per resistere alla prova del tempo“.

1.Sad Paradise

2.Into Blue

3.Sleepless Nights

4.Now You Know This

5.Dreamcatcher

6.All For You

7.Runaway

8.Sidewinder