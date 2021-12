Bryan Adams pubblica “Kick Ass”, nuovo assagggio dal suo prossimo album in studio “So Happy It Hurts”, in uscita l’11 marzo 2022 via BMG. Il brano si dimostra un classico, nello stile dell’artista, con un messaggio che invoca ad avere più rock nel mondo.

“So Happy It Hurts”, sarà la quindicesima uscita di Bryan Adams.