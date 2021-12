PALACE: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “WHERE SKY BECOMES SEA”

Il prossimo 21 gennaio, via Fiction Records, i Palace pubblicheranno il loro terzo LP, “Shoals”, che arriva a distanza di due anni e mezzo dal precedente, “Life After”.

“Shoals” è un album profondo, riflessivo, coraggioso nell’investigare alcune delle grandi domande della vita nei suoi 12 ipnotici brani. Il disco, pervaso dall’ammirazione per la vastità e la potenza dell’oceano, esplora tre grandi dilemmi esistenziali. “Shoals” tratta di subconscio, sogni ed esistenzialismo, di come convivere con la paura ed imparare a gestirla. Il titolo prende ispirazione dai branchi di pesci dal comportamento apparentemente imprevedibile e di come i loro veloci cambiamenti di rotta assomigliano a come si muovono le paure e le ansie nel mondo intorno a noi.

Il frontman Leo Wyndham spiega: “l’album esplora ed indaga cosa è veramente palpabile e reale – cosa sia veramente importante e cosa diventiamo quando moriamo – e la paura di quel momento. La paura di esistere e la paura di morire.”

E poi aggiunge: “E’ un inno al potere dell’oceano e alla maestosità della natura, e di come, qualche volta, siano le uniche cose che sembrano reali, che vivono e respirano.”

Il loro nuovo singolo si chiama “Where Sky Becomes Sea” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto oppure nel video registrato live e diretto da David J East.

Dice Wyndham del nuovo singolo: “”Where Sky Becomes Sea” è una canzone che parla del pensiero straziante di essere separati da chi si ama quando si muore, ma di ritrovarsi un giorno in un luogo al di là del mare, riuniti per sempre”.

Vi ricordiamo inoltre che i Palace arriveranno in Italia nel mese di febbraio a presentare la loro nuova fatica: un solo appuntamento con loro previsto per mercoledì 22 febbraio al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

