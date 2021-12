SI CHIAMA “WALKER” IL NUOVO SINGOLO DEGLI ANIMAL COLLECTIVE

Gli Animal Collective pubblicano oggi il loro nuovo singolo “Walker”, con un video musicale diretto da Abby e Dave Portner. “Principalmente “Walker” è un tributo a Scott Walker che è morto nel periodo in cui ho iniziato a scrivere la canzone“, ha detto Noah Lennox in un’intervista con Zane Lowe. “La musica di Scott ha significato molto per me e sarà sempre una grande ispirazione. Ma c’è anche una sorta di stanchezza e rassegnazione nel cantante di “Walker” che nasconde uno strato più oscuro“. “Walker” e il singolo precedentemente pubblicato “Prester John” appariranno sul nuovo album degli Animal Collective, “Time Skiffs”, in uscita il 4 febbraio 2022 su Domino.



“Time Skiffs”, il primo album in studio del quartetto in più di mezzo decennio, rappresenta, a quanto dicono le note stampa, una conversazione tra quattro vecchi amici, proprio come accadeva durante i loro primi giorni o nel periodo d’oro di “Strawberry Jam”.



Photo credit: Hisham Bharoocha