THE NOTWIST: SI AGGIUNGONO DUE DATE ESTIVE

Come già saprete i Notwist torneranno in Italia per quattro date nel mese di maggio (martedì 17 ai Magazzini Generali di Milano, mercoledì 18 alla Largo Venue di Roma, giovedì 19 al Cinema Teatro Italia di Ancona e venerdì 20 al Capitol di Pordenone) a supporto del loro nono LP, “Vertigo Days”, uscito lo scorso gennaio via Morr Music.

Ora la storica band tedesca annuncia altri due nuovi live-show previsti invece per la prossima estate: i bavaresi, infatti, torneranno nel nostro paese anche nel mese di agosto con gli appuntamenti previsti per venerdì 12 agosto all’Ellenic Festival di Agrigento e per sabato 13 al Color Fest di Maida (CZ).

Non conosciamo ancora i costi dei biglietti nè i canali di prevendita per il festival siciliano, mentre per quello calabrese le entrate sono già disponibili su ‘Dice.fm‘ (a 34 € per la giornata del 12 agosto o a 89 € per tutte e tre le giornate).

Photo Credit: Johannes Maria Haslinger