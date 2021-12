BURIAL ANNUNCIA IL NUOVO EP “ANTIDAWN”

Burial pubblicherà un nuovo EP ad inizio 2022.

“Antidawn” EP, in uscita il 6 gennaio in versione digitale su etichetta Hyperdub, conterrà 5 tracce e in formato CD e vinile, attesi invece per il 28 gennaio, foto inedite del misterioso produttore britannico. Pre-order già attivo.

Le ultime tracce pubblicate da Burial sono “Dolphinz” (2021) e “Chemz” (2020), e sempre nell’anno in corso ha rilasciato “Shock Power of Love” split EP condiviso con il produttore londinese Blackdown.

“Antidawn” tracklist:

01 Strange Neighbourhood

02 Antidawn

03 Shadow Paradise

04 New Love

05 Upstairs Flat