CAT POWER: ECCO IL VIDEO DI “I’LL BE SEEING YOU” E LA NUOVA “UNHATE” (VERSIONE AGGIORNATA DELLA SUA “HATE”)

Cat Power, la cantautrice/produttrice Chan Marshall, presenta una nuova interpretazione di “I’ll Be Seeing You” di Billie Holiday insieme a un’interpretazione aggiornata della canzone “Hate” da “The Greatest” (2006), ribattezzata “Unhate” per l’album di cover in arrivo.

“I’ll Be Seeing You” è stata ispirata dalle recenti perdite che circondano la cerchia ristretta della vita di Marshall, in particolare Philippe Zdar, tragicamente scomparso nel 2019.

“Quando le persone che ami ti sono state portate via, c’è sempre una canzone che tiene il loro ricordo nella tua mente. È una conversazione con quelli dall’altra parte, ed è davvero importante per me raggiungere le persone in questo modo“.

Ecco invece la sua “nuova” versione del brano “Hate”.